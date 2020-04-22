الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسيلقي معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مساء اليوم الأربعاء، محاضرة علمية بعنوان : "توجيهات رمضانية"، ضمن البرنامج الدعوي الرمضاني الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة الوزارة باليوتيوب .وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية بتوجيه مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتصل بأحكام وآداب شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:41ت م0190