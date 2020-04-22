نيويورك 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم بعد عمليات بيع استمرت يومين، إذ تعززت معنويات المستثمرين بفضل تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية عقب انهيار قياسي لأسعار النفط، على الرغم من أن الشركات تحذر من المزيد من المصاعب في الأشهر المقبلة.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 418.46 نقطة أو ما يعادل 1.82% ليصل إلى 23437.34 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 51.33 نقطة أو 1.88% ليصل إلى 2787.89 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 171.32 نقطة أو 2.07% ليصل إلى 8434.55 نقطة.// انتهى //17:49ت م0191