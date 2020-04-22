الجزائر 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 ابريل 2020 م واسقال الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب، اليوم، أن وضعیة سوق النفط ستتجاوز ھذه الأزمة الراهنة مع زوال وباء فيروس كورونا، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستواها العادي مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.وأضاف عرقاب، في تصريحات له، أن بلاده طلبت عقد اجتماعات تشاورية أخرى بتقنیة التحاضر عن بعد، بين أعضاء أوبك وشركائھا، بعد التطورات الجديدة للسوق النفطیة، مقدرا بأن المستوى المتدني جدا للأسعار لا تدعو إلى القلق لأن ما يمر به العالم حالة استثنائية ولیست خطیرة.وأرجع سبب الانهيار السريع في الاسعار إلى تراجع في حجم الطلب مقابل وفرة المعروض من البترول، وقد شھد الأسبوع الأخیر تشبعا في المخزونات العالمیة، مما أثر سلبا على السعر، بما أن ثلثي السوق العالمیة في أوروبا وأمريكا وجزء من آسيا.ولفت الوزير الجزائري النظر إلى أن قرار أوبك وشركائھا بخفض الإنتاج سیسھم في امتصاص كمیات كبیرة من الموجودة في السوق خلال شھري مايو ويونيو إلى غاية يوليو القادم.//انتهى//17:53ت م0194