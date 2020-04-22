عدن 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسدعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في سبع محافظات بالبلاد تأثرت بالمنخفض المداري.وشددت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التنسيق معها لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وتعز ومأرب وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري.وقال البيان إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوثة والمجاري يشكل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة وهو ما يستدعي التدخل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات.// انتهى //18:04ت م0197