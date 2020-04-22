رفحاء 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية"وارف" 340 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين، وعدد من الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "عينين براس".وأوضحت الجمعية أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مشيرةً إلى أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم.وبينت ان جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر دعمت الجمعية أيضاً بعدد من السلال لتوزيعها على المستفيدين في الشهر الفضيل، بهدف مساعدة الأسر المسجلة لدى الجمعية ، وإسهاماً من الجمعية في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدماتها.// انتهى //18:17ت م0201