رفحاء 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالمراكز والقرى التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتطبيق أمر منع التجول.وخلت الطرق المؤدية إلى هذه المراكز ومداخلها من المارة والسيارات، عدا القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها، وسط تواجد القطاعات الأمنية المختلفة من خلال النقاط الأمنية المنتشرة عند تقاطعات الطرق والمداخل والمخارج لتطبيق أمر منع التجول الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لتحييد انتشار جائحة فيروس كورونا، وسط تعاون والتزام المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول .// انتهى //18:18ت م0202