باماكو 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلن الجيش المالي اليوم ، إصابة 12 عسكريًا إثر انفجار عبوة ناسفة.وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم، أن سيارة للجيش تعرضت لانفجار إثر مرورها على عبوة ناسفها زرعها مجهولون شمال البلاد مما أسفر عن إصابة 12 عسكريًا وذلك بين منطقتي تانال وديبيري في محافظة موبتي.وكان الجيش المالي قد أعلن الأسبوع الماضي، أن ثلاثة إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في وسط شمال البلاد.// انتهى //19:28ت م0226