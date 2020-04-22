الجزائر 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2910 حالة.وكشف فورار في مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 10 وفيات جديدة في محافظة البليدة، بؤرة الوباء في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 402 وفاة.وأشار إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1240.// انتهى //19:29ت م0227