الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسدعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المواطنين والمقيمين بالاستمرار في التقيد بنصائح وتوجيهات وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدة بتفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث والستين اليوم برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.// انتهى //19:35ت م0228