الوجه 29 شعبان 1441 ه الموافق 22 آبريل 2020 م واسوثقت عدسة "واس" المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق محافظة الوجه وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها و التي تم تعديلها لقرب حلول شهر رمضان مبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً للتسوق .وأوضح العديد من المواطنين خلال حديثهم لـ "واس" أن الأسعار مستقرة ولم يُلحظ ارتفاع أو وجود أزمة أو نقص سواء في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك, فيما اتخذت الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها بلدية الوجه من حيث تعقيم وتطهير عربات التسوق والتباعد الاجتماعي بين المتسوقين بمسافة من متر ونصف إلى مترين إضافة إلى لبس القفازات وارتداء الكمام.من جانبها تواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق ، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .//انتهى //19:47ت م0230