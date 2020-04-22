الرس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس ١٠٠٠٠ سلة غذائية تحتوي 15 صنفاً تحتاجها الأسرة في وجباتها اليومية في رمضان ، حيث استفاد منها أكثر من ١٠٠٠٠ أسرة .وبين مدير جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس فهد بن عبدالرحمن السرداح أنه إضافة إلى السلال الغذائية تم تسليم 1400 بطاقة تسوق ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة نهر العطاء لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة من كورونا المستجد كوفيد 19 وضمن مبادرة الدعم المجتمعي .// انتهى //19:48ت م0231