بغداد 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1631 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أبقى عدد حالات الوفاة الكلية على 83 حالة، فيما سجلت 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1146حالة، وتم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 2043 نموذجاً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنجزة حتى اليوم 62880 نموذجًا.// انتهى //20:22ت م0235