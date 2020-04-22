لندن 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 759 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كرونا ليترفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 17 ألف و 268 شخصا.وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن أزمة كرونا أن السلطات الصحية في طريقها لتحقيق الهدف المحدد مسبقاً لإجراء مئة ألف فحص في اليوم فيما تستمر الجهود لاستجلاب معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية.وأشار كبير المستشاريين الصحيين في الحكومة خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الوقت لم يحن بعد لإعلان تجاوز مرحلة ذروة انتشار المرض على الرغم من استقرار عدد الوفيات خلال الأيام الماضية.// انتهى //20:26ت م0236