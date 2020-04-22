نيروبي 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسلقي 15 شخصًا مصرعهم، وفٌقد 20 آخرين بعد وقوع انهيار طيني شمال غرب كينيا.وقال المفوض الإقليمي لمقاطعة ريفت فالي جورج ناتيمييا اليوم : " إن جهود البحث والإنقاذ مازالت مستمرة للعثور على المزيد من الأشخاص بعد الانهيار الطيني"، مشيرًا إلى أن الفياضانات اجتاحت مدرستين ومركزًا للشرطة وسوقًا.وأضاف المسؤول أن عملية البحث تعطلت بسبب المستويات العالية للمياه والأمطار الغزيرة التي استمرت في المنطقة.// انتهى //20:27ت م0237