جيزان 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لمحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم - رحمها الله - إثر معاناتها مع المرض .وسأل سموه الله تعالى ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .من جانبه عبر محافظ بيش وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه.//انتهى//20:34ت م0238