الرباط 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 3446، بعد تسجيل 237 حالة جديدة.وعزت وزارة الصحة المغربية نسبة ارتفاع حالات الإصابة إلى ظهور بؤرة جديدة للفيروس في وحدة صناعية بمدينة ورزازات أسفرت عن تسجيل 186 إصابة بها، في حين أن نسبة الإصابات انخفضت في كل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش.وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 149 بعد وفاة أربعة أشخاص أخرين.وقالت الوزارة :إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 417 شخصًا في المجموع، مؤكدة أن الوضعية الوبائية متحكم فيها على العموم، داعية جميع المواطنين إلى المزيد من اليقظة والحذر والالتزام بمقتضيات الطوارئ الصحية ومحاصرة الجائحة.// انتهى //21:53ت م0258