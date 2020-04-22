الدوادمي 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسلمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم، اثنين من المباني التعليمية المخصصة لمعالجة وضع سكن العمالة بالمحافظة للجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تخفيض نسبة التجمعات في مقار سكنهم، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تجهيزها وتعقيمها والتي تستوعب 400 شخص.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمن مبدأ تكامل الأدوار الحكومية في مواجهة جائحة كورونا، حيث سلمت تلك المباني للجهات المختصة بالمحافظة، لتكون سكناً موقتاً للعمالة الخاصة بالشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت جميع إمكانياتها سواء من المباني المدرسية أو المراكز أو أي مرافق تعليمية أخرى لاستخدامها عند الحاجة، وذلك تفعيلا للتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //21:54ت م0259