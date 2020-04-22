أبو عريش 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسوزع فريق بسمة أمل التطوعي النسائي التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش اليوم 200 سلة غذائية على الأسر المسجلة في قوائم الجمعية.وأوضحت قائدة الفريق ليلى آل خيرات أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مبينة أن الفريق أسهم في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على الأسر المستفيدية، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم.// انتهى //22:03ت م0262