القاهرة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم، ندوة حول إستراتيجيات التواصل والعلاقات العامة فيما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن الندوة ناقشت اجتياح الكورونا للعالم وتأثير ذلك على نمط الحياة عمومًا، وتأثير كورونا على إستراتيجيات التواصل والعلاقات العامة، وكيف غيرت الكورونا من التواصل بين الجمهور، ومستقبل التواصل والعلاقات العامة فيما بعد كورونا.// انتهى //22:07ت م0263