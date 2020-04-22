حائل 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسعقد مجلس جامعة حائل اليوم جلسته السابعة عن بعد للعام الجامعي الحالي 1441هـ, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم , وذلك عبر النظام الإلكتروني التفاعلي لمجلس الجامعة الذي يواكب المرحلة الحالية التي تشهد انتشار فايروس كورونا المستجد.وناقش المجلس عدداً من القرارات التي تخص بعض اللوائح والأنظمة وشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم , بالإضافة إلى اتخاذ اللازم حيال تعيين عدد من المعيدين على رتبة محاضر، وقرارات تخص مبتعثي الجامعة .واتخذ المجلس عددا من القرارات، أهمها إقرار الفصل الدراسي الصيفي عن بُعد، وضوابط التخصيص لطلبة السنة التحضيرية بالجامعة لهذا العام.// انتهـى //22:14ت م0268