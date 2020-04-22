سكاكا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لزيتون الجوف الثالث عشر ، عن أسماء الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من المزارعين المنتجين للزيت والزيتون المخلل البالغة نصف مليون ريال ، إثر توجيه سمو أمير منطقة الجوف بتوزيع جوائز المهرجان ، عقب تعليق الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة ومن ضمنها مهرجان الزيتون الذي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد .وأوضح أمين منطقة منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن اللجنة المقيمة وضعت حزمة من الشروط والاختبارات الدقيقة شارك بها عدد من المتخصصين من جهات مختلفة لإجراء عملية فحص الحموضة والتزنخ والخلط والمعادن الثقيلة والرطوبة , بالإضافة إلى زيارات المزارع المشاركة لتقييمها على أرض الواقع , مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي تعكس اهتمامه ودعمه المزارعين والزراعة بالمنطقة ضمن المبادرات التي تهدف للرقي بالمنطقة في مختلف المجالات, مبيناً أن قيمة جائزة سمو الأمير فيصل بن نواف قد بلغت 500.000 ألف ريال خصص نصفها لأفضل منتج من الزيت والأخرى لأفضل منتج من الزيتون المخلل.وجاءت نتائج جائزة سمو أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من زيت زيتون على النحو التالي: المركز الأول جاء من نصيب المزارع عبيد الله بن دخيل الفليحان وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي المركز الثاني جاء المزارع غالي بن مبارك الفهيقي وقيمة الجائزة 70 ألف ريال ، فيما حقق المركز الثالث المزارع عبد الله بن ماطل الجريد بجائزة وقيمتها 50 ألف ريال، أما المركز الرابع فجاء من نصيب المزارع سلمان بن عبيد الجهني وجائزة بقيمة 20 ألف ريال ، أما المركز الخامس فمن نصيب المزارع غالب بن قبلان الشراري وفاز بجائزة قيمتها 10 آلاف ريال .وأعلن المهندس الشرعان جائزة سمو أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج زيتون مخلل ,حيث نال المركز الأول المزارع مرزوق بن ملفي الخنجر وجائزة قيمتها 100 ألف ريال ، فيما حل بالمركز الثاني المزارع محمد بن ملفي الخنجر وبلغت قيمة الجائزة 70 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث المزارع ظاهر بن عتيق الشراري وفاز بجائزة 50 ألف ريال ، وفي المركز الرابع حصل المزارع صالح عقيل العقيل على جائزة 20 ألف ريال،أما المركز الخامس حصل عليه المزارع حمدان بن حويطي الرويلي وجائزة 10 آلاف ريال .وقدم الشرعان الشكر باسمه وباسم مزارعي المنطقة كافة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعم هذا القطاع المهم بالمملكة وتوجيه سموه بتوزيع الجوائز الذي يعد محفزاً للمزارعين، ما يسهم في رفع جودة الإنتاج في المنطقة وصناعة الزيتون والصناعات الأخرى.// انتهى //22:17ت م0269