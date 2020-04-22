القاهرة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الذي عقد اليوم بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة، فضلاً عن ممثلين عن ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة، وذلك بهدف التباحث حول تداعيات جائحة فيروس كورونا على الدول الأفريقية.وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل بين شتى المبادرات التي يتم طرحها في هذا الصدد حفاظاً على صوت أفريقي موحد يحقق مصالح دول القارة ويحول دون تشتيت الجهود وهدر الموارد، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل مقترح الرئيس المصري الذي سبق واعتمدته هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، بشأن اعتماد صيغة خطاب موحد يتضمن احتياجات القارة بشكل واضح والأوليات التي يمكن تقديم الدعم المالي لها، يتم توجيهه إلى مختلف الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والإقليمية.وتناول الاجتماع الآليات الأفريقية المختلفة لتنسيق جهود دول القارة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث استعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومدير عام مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض آخر مستجدات الجهود الجماعية المبذولة على المستوى القاري لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن قيام ممثلي ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة باستعراض الدور الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به لتعزيز جهود التصدي لهذه الجائحة.// انتهى //22:21ت م0271