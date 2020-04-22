السيح 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، المبادرة الاجتماعية التي تنظمها جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة بالخرج وذلك خلال شهر رمضان المبارك.وتهدف المبادرة إلى تفطير الصائمين من العمالة الوافدة في مراكز الإيواء بمدينة السيح وذلك خلال أيام الشهر الفضيل.ودعت الجمعية الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة إلى التواصل مع إدارة الجمعية عبر الجوال (0551008668 - 0538524421).// انتهى //23:27ت م0287