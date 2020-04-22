جيزان 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى اليوم الأربعاء بلاغاً عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر، ولله الحمد.// انتهى //23:32ت م0288