تونس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسجلت تونس اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات مؤكدة.وأوضحت وزراة الصحة التونسية في بيان، أنه تم إجراء 18861 تحليلاً منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد في 2 مارس الماضي.وأشارت إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 190 حالة، في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.// انتهى //00:05ت م0292