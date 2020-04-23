نجران 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم، عدداً من المحاضرات التوعوية عن شهر رمضان المبارك، قدمها دعاة الفرع من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج (Z00M).وتضمنت المحاضرات التي استمرت أربعة أيام "مفسدات الصوم، وحال السلف في رمضان، وأحكام الصيام، وفضائل رمضان، وشرح حديث "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، ورمضان شهر القرآن، واغتنام رمضان".وأوضح مدير فرع الوزارة بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه البرامج تأتي متزامنة مع قرب شهر رمضان المبارك لتذكير الناس بفضل صيامه وقيامه واستغلال أوقاته، مشيراً إلى أنها تأتي برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومتابعة معالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.// انتهى //00:09ت م0297