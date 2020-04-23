تبوك 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث التربوي ( بنين _ بنات ) تدريب أكثر من 5000 متدرب ومتدربة ضمن برامج التدريب "عن بعد" لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر المنصات الإلكترونية ، التي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير البدائل المناسبة لاستمرار النمو المهني والتدريب عن بُعد لمنسوبي الإدارة .وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث ( بنين ) أمين غليلة أن خطة التدريب عن بعد تضمنت 17 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1210 متدربين من تبوك و368 متدربا من مختلف مناطق المملكة بمجموع 5238 ساعة تدريبية، مشيراً إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين ضمن الشراكة مع جامعة تبوك التحق بهما 60 قيادة تعليمية .من جهتها بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث ( بنات ) الدكتورة نور الفريعي أن برامج التدريب عن بعد بلغت ٣٤ برنامجاً تدريبياً قدمتها 21 مدربة التحق بها 3439 متدربا ومتدربة من تبوك وعدد من مناطق المملكة .// انتهى //00:10ت م0298