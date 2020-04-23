القاهرة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية لقاء تفاعليا بعنوان "خدمات المكتبات ومراكز المعلومات وقت الأزمات: كورونا فيروس نموذجًا"، ضمن سلسلة فعاليات المنظمة عن بعد، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن اللقاء ناقش مبادرات الاتحادات والجمعيات والمؤسسات المهنية خلال أزمة كورونا، وأهمية الحوسبة السحابية " Cloud Computing" والتي لم تعد رفاهية بل ضرورة لليوم وللمستقبل، و الوعي المعلوماتي: رسالة طمأنينة وكيفية الحصول على المعلومات من مصادرها// انتهى //00:36ت م0300