رام الله 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.// انتهى //00:37ت م0301