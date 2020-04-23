حائل 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم اتصالاً هاتفياً لتعزية عائلة "الفايز" في وفاة أخيهم عبدالرحمن بن علي الفايز رحمه الله .وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد أخاهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على اتصاله واهتمامه بمشاركتهم العزاء ومواساتهم وتخفيف مصابهم , سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.// انتهى //01:42ت م0302