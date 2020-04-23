جدة 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية مساء اليوم شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم.وأكد أبا الخيل أن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، حيث تعد هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين , مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة ، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر.// انتهى //01:42ت م0303