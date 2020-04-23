الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلن الصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة "إفطار رمضان" انطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (من فطر صائماً فله مثل أجره)، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وجبات إفطار للمتضررين جراء جائحة كورونا في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تقديمها على شكل وجبات ساخنة أو جافة أو سلال غذائية حسب ما يناسب كل فئة من فئات المستفيدين من مواطنين وغيرهم، وحسب ظروف حظر التجول في كل منطقة، كما ستشمل هذه الحملة جميع مناطق المملكة.وتدعو الوزارة جميع شركات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال وعموم المواطنين للمساهمة في الصندوق المجتمعي لدعم هذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل، للتبرع بالسلال الغذائية أو الوجبات على الرابط التالي: https://mlsd.gov.sa/ar/node/542088 .وطرحت الوزارة للتبرعات المالية على حساب تابعاً لها: البنك الأهلي التجاري رقم الآيبان : SA0310000022348800000109يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات التي أُطلقت مؤخراً ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع جراء أزمة كورونا، وتوفير حياة كريمة للمتضررين من مواطنين وغيرهم اتباعاً للمنهج الإسلامي في أهمية التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.// انتهى //01:57ت م0307