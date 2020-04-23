كيب تاون 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، عن تخصيص نحو 26 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي لمواجهة آثار فيروس كورونا.وأكد رامافوزا في خطاب توجه به للشعب، أن هذه القيمة تمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.وأوضح أنه سيتم تخصيص مليار دولار، لقطاع الصحة، و 5 مليار دولار لحماية الوظائف، و 105 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأدى فيروس كورونا الى وفاة 58 شخصًا وأصابة أكثر من 3 آلاف في جنوب أفريقيا لحد الان.// انتهى //06:55ت م0008