عام / حالتا وفاة إضافيتان و8 حالات إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية
الخميس 1441/8/30 هـ الموافق 2020/04/23 م واس
سول 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس ، لتبلغ الحصيلة 10702 .
وأشارت يونهاب إلى خروج 134 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع عدد من تعافوا من الفيروس إلى 8411 شخصا.
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