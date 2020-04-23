داكار 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السنغالية على والى ضيوف، أن من بين 482 فحصًا تم تسجيل 30 إصابة جديدة، وأضاف المسؤول السنغالي أن عدد الاصابات بالفيروس في البلاد بلغت 424 منذ تفشي الوباء في الثاني من مارس الماضي.وأشار إلى تعافي 11 مصابًا اليوم، ليصل عدد الذين تم شفائهم 253 في حين يتابع 182 علاجهم في المستشفيات.// انتهى //07:06ت م0013