عام / الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا ولا وفيات لليوم الخامس على التوالي
الخميس 1441/8/30 هـ الموافق 2020/04/23 م واس
بكين 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس
سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.
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07:09ت م
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