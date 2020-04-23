بكين 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.// انتهى //07:09ت م0014