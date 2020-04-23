طرابلس 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،جهود اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، مناشدة كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالحجر الصحى فى ظل إستمرارتصاعد الإرقام ، كما ناقشت عودة عودة العالقين فى الخارج والبالغ عددهم 15 الف ، كما ناقشت استعدادات الغرفة خلال شهر رمضان المبارك والخطط الموضوعة بالتعاون مع وزارة الصحة.وأشارت الصحف إلى دعوة وزير الداخلية، فتحي باشاغا، كافة أبناء ليبيا في الشرق والغرب والجنوب إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل إنقاذ البلاد من التمزق، مؤكدًا أن الشعب الليبي لن يقبل إلا بالوحدة الوطنية،مؤكدًا أن الشعب الليبي لا يقبل إلا خيارًا واحدًا هو خيار الوحدة الوطنية.وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى إستمرارتصعيد العمل العسكرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى كافة المحاورجنوب العاصمة، ومنوهة الى سقوط عشرات القذائف الصاروجية على مساكن المواطن فى محلة شرفة الملاحة بجوار مطار معتيقة مما أدى الى تدمير عدد من المساكن وسقوط 15 مصاب، كما بينت سقوط طائرة مسيرةتركية لخلة الفرجان.نوهت الصحف إلى إعراب المجلس الأعلى للقبائل والمدن،عن استغرابه لصمت المجتمع الدولي إزاء التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي لليبيا،مطاليا الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضوا فيه بالتدخل لإيقاف هذا المد التركي عبر كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة حول الجرائم الإرهابية للمليشيات والدواعش ضد المدنيين فى غرب البلاد.وتناولت الصحف تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقوله إن عملية «إيريني» الأوروبية، لا تملك الوسائل الكافية لبدء عملها حتى الآن، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري، مناشدا جميع الأطراف بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى الحوار السياسي.وعرجت الصحف على الإتصال الهاتفى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفيًا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا وتنسيق الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد،داعين كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة الوقف الفورى للقتال للهدنة الإنسانية لمجابهة فيروس كورونا .// انتهى //07:39ت م0017