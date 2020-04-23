عام / "الأرصاد ": أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية
الخميس 1441/8/30 هـ الموافق 2020/04/23 م واس
الطائف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً هذا اليوم .
// انتهى //
08:40ت م
0020