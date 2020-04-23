الطائف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً هذا اليوم .// انتهى //08:40ت م0020