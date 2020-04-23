الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعدت مكتبة الملك فهد الوطنية مع حلول شهر رمضان مسابقة تفاعلية بعنوان " ذاكرة وطن " تستهدف الجميع عبر حسابها في منصة تويتر .وتتضمن المسابقة في المدة 1 إلى 20 رمضان ،مجموعة من الاسئلة التعريفية عن الأحداث والمواقع التاريخية والشخصيات البارزة في المملكة ،بهدف تعزيز الثقافة الوطنية والتفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.واشترطت المكتبة للمشاركة في المسابقة متابعة حسابها على تويتر، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، والإجابة على هشتاق السؤال وعدم تكرارها أكثر من مرة من نفس الحساب.// انتهى //09:04ت م0021