الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتسلم وزارة الصحة السودانية منحة مقدمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى العاملة في دارفور "اليوناميد" عبارة عن معدات ومعينات طبية للتصدي لجائحة كورونا بالسودان.وأشارت صحف الصباح إلى وصول طائرة مساعدات إماراتية للخرطوم تحمل على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وركزت على تحرير القوات اليمنية والمقاومة الجنوبية، أمس، مواقع استراتيجية من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مكيراس التابعة لمحافظة البيضاء.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى سقوط عشرات القذائف الصاروجية على مساكن المواطن فى محلة شرفة الملاحة بجوار مطار معتيقة مما أدى إلى تدمير عدد من المساكن وسقوط 15 مصاب.وأبرزت عودة التظاهرات والمصادمات بين محتجين لم يغادروا مواقعهم في ساحة التحرير ببغداد وساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق وبين مسلحين قيل إنهم ينتمون لإحدى الفصائل المسلحة التابعة لإحدى الكيانات السياسية.وعرجت صحف السودان على توقع منظمة الصحة العالمية استمرار جائحة كورونا لفترة طويلة.// انتهى //09:38ت م0023