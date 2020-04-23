إسلام آباد 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بالاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة التحديات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وآثارها على الاقتصاد العالمي.وأبرزت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى أكثر من عشرة آلاف حالة، وتحذير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي من إمكانية وصول الإصابات إلى الذروة بنهاية شهر مايو المقبل.وأشارت إلى نجاح الصين في إيجاد لقاح لفيروس كورونا (كوفيد -19)، وعزمها على تزويد باكستان بعينة منه على أساس الأولوية.وتطرقت الصحف إلى ثبوت عدم إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بفيروس كورونا بعد خروج نتائج الفحص الطبي الذي أجري له إثر اختلاطه بشخص مصاب بهذا الفيروس.وعرجت على مناشدة الأطباء في باكستان للحكومة بعدم السماح لأئمة المساجد بالتساهل مع إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.وأخبرت عن تلقي باكستان بنك الدولة الباكستاني أمس 1.39 مليار دولار في إطار نظام التمويل السريع من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.أوفي الشأن الأفغاني أخبرت الصحف عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين من قوات الأمن الأفغانية في هجمات شنها مقاتلو حركة طالبان استهدفت مراكز أمنية شمال أفغانستان.// انتهى //11:30ت م0038