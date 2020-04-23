بغداد 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تداعـيات الوضع الاقتصادي والوبائي والأمني في العراق في ضوء تدهور أسعار النفط وتفشي وباء كورونا المستجد والأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي بين الفينة والأخرى.وتناولت باهتمام آخر مستجدات المشاورات الجارية للتوافق بشأن الحكومة الجديدة برئاسة المكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي، مشيرةً إلى البدائل المتوفرة لدى الحكومة الحالية "حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الجديدة" لمعالجة الاختلالات بالواقع الاقتصادي الناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.وعرجت صحف الخميس على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي, مبينةً ضرورة التأني وعدم التسرع بالإعلان عنها، تجنبًا لأي ضعف محتمل في الفريق الحكومي، عازية التأخر في إعلانها حتى الآن إلى خلافات بين بعض الكتل السياسية بشأن الحصص والمقاعد الوزارية لاسيما السيادية.وتطرقت إلى البرنامج الحكومي الذي من المنتظر أن يقدمه الكاظمي مع تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب قريبًا لنيل الثقة، مبرزةً الآراء التي تبشر بوجود أجواء إيجابية تؤشر على احتمال تمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب بسلاسة على خلاف ماحصل لسابقيه علاوي والزرفي, مؤكدةً بأن جميع الكتل السياسية تريد حسبما هو معلن, حكومة قوية كفيّة قادرة على معالجة الأزمات وعبور التحديات المالية والأمنية والصحية المتفاقمة.// انتهى //11:32ت م0039