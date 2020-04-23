عمّان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، توزيع 760 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والمفرق والزرقاء وإربد وجرش.وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.// انتهى //11:47ت م0040