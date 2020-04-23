الجوف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، موادَّ غذائيةً وإيوائية شملت 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو غرام، و100 خيمة، و200 بطانية، للنازحين والأسر المحتاجة في مديرية الخب والشغف في محافظة الجوف، استفاد منها 7,800 فرد .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.// انتهى //11:48ت م0041