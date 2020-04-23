المهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 190 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و 60 كيلو غرامًا، للأسر الأشد فقرًا والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، تستفيد منها 145 أسرة.وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.// انتهى //11:54ت م0044