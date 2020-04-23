جيزان 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث ، والطوال ،والعارضة ، وفيفا، وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:56ت م0046