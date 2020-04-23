حائل 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز الآلية.وشملت الحملات التي شارك فيها منسوبو الهيئة بمختلف تخصصاتهم إلى جانب متطوعي التوعية بفيروس كورونا توزيع المعقمات وفحص الموظفين ومنسوبي البنوك والزوار وفحص العمالة وتعقيم الصرفات .كما نفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر بحائل دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت 238 متدرباً ومتدربة .وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان بن عبدالعزيز البراهيم أن الفرع شارك ضمن الفرق الميدانية في لجنة الأزمات بإمارة المنطقة والمعنية بحملات التفتيش والرقابة والتوعية بالمنطقة .// انتهى //11:59ت م0047