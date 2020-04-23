عواصم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم في ظل تعافي أسعار النفط العالمية التي تحاول تعويض بعض خسائرها الكبيرة خلال الأسبوع الجاري، وبعد صدور بيانات اقتصادية قاتمة تسببت في ضعف معنويات المستثمرين للمخاطرة.ففي الصين، انخفض مؤشر (شنغهاي) المركب بنسبة 0.19 في المئة، فيما فقد مؤشر (شنتشن) المركب ما نسبته 0.50 في المئة، بينما ارتفع مؤشر (هانج سنج) في هونج كونج بنسبة 0.46 في المئة.وصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملاتها اليوم، حيث أغلق مؤشر (نيكي) على ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة، ما يعادل 292 نقطة ليصل إلى مستوى 19429 نقطة، بينما حقق المؤشر الأوسع نطاقًا (توبكس) مكاسب بنسبة 1.4 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 1426 نقطة.وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر (كوسبي) بنسبة 1 في المئة، فيما تراجعت الأسهم في أستراليا، مع انخفاض مؤشر (ستنادرد آند بورز200) بنسبة 0.35 في المئة، وإجماليًا ارتفع مؤشر (إم إس سي آسيا) بنسبة 0.3 في المئة.// انتهى //12:08ت م0048