كييف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجّلت أوكرانيا 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 7170.وأوضح مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، أنه جرى إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس لـ 72 ألفا و296 شخصًا.ويتلقى 4862 مصابًا بالفيروس العلاج في المنزل تحت إشراف الأطباء بينهم 372 طفلًا ، بينما يخضع 2308 آخرون للعلاج في المستشفيات بينهم 103 أطفال و223 عاملًا في الرعاية الصحية، في حين يستخدم نحو 100 مريض أجهزة تنفس صناعي بينهم طفل.وأشار المركز إلى تسجيل 187 وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تماثلت 504 حالات للشفاء.// انتهى //12:08ت م0049