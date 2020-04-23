كابول 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت أفغانستان 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1226 حالة.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله ميار تسجيل 21 حالة جديدة في إقليم هيرات بأفغانستان، في حين سُجلت 15 حالة أخرى في قندوز و6 في العاصمة كابول و4 في لوجار وحالتين في بنجشير وحالة في كل من تخار وجوزجان.// انتهى //12:14ت م0051